Ежедневно эвакуируют по 10 семей: украинцы в Турции страдают от лесных пожаров

Украинские туристы в Турции регулярно просят эвакуировать их в более отдаленные от лесных пожаров районы. Ежедневно таких обращений поступает почти 100.

Об этом рассказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

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Он отметил, что ежедневно примерно 10 семей перевозят из отелей, расположенных недалеко от районов пожаров, в более безопасные районы. Чаще всего обращаются люди, имеющие проблемы со здоровьем, в частности, астматики.

Мы формируем списки на перевозку граждан по их обращениям. Посольство и консульства вмешиваются в процесс переговоров с туроператорами и способствуют тому, чтобы этих людей перевозили в более безопасные места и отели,

– пояснил Билык.

По словам руководителя консульского отдела, посольство ведет учет граждан, которые возможно захотят эвакуироваться в случае обострения ситуации. Несмотря на масштабные лесные пожары, туристический сезон в Турции продолжается.

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