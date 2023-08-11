Первый случай, когда я заплакал на войне, – украинский защитник рассказал, за что воюет

Украинские военные знают, за что воюют. Каждый из бойцов понимает цену свободы и независимости страны. Знает, что дома их ждут родные, которых они ушли защищать.

406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова показала видео с военным, который рассказал за что воюет именно он. Защитник вспомнил случай на передовой, заставивший его расплакаться.

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"За что ты воюешь"

Военный говорит, что впервые заплакал на войне, когда занимал должность начальника разведки дивизиона.

Мы ехали на СП-шку, отработать, едем обратно, был открыт магазин, стали купить носки, стиральный порошок, такого – безделушки. К нам подъехал дедушка, ему за 90 – идет и опирается на велосипед, потому что сам идти не может. Он подходит к нам и вытаскивает из кармана конфеты,

– вспомнил военный.

По его словам, защитники сначала отказывались и предлагали что-то купить дедушке: хлеб, воду, продукты, но тот отказался и сказал "что знает, как это".

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