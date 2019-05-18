Украинский художник, который перевернул стандарты в искусстве: советы успеха от Энди Уорхола

Энди Уорхол родился в бедной семье эмигрантов из лемковского села Микова, а стал одним из самых богатых художников своего времени. Если в детстве мама Юлия Завадская за каждый завершенный рисунок обещала малышу шоколадку, то уже потом было сложно найти художника, который бы работал больше.

В списке художников, чьи картины чаще всего устанавливали рекорды на аукционах – его имя стоит рядом с Ван Гогом и Пикассо. Картину "Восемь Элвисов" продали за 116 миллионов, "Авария серебряной машины" – 105 миллионов, "Бирюзовая Мэрилин" – 96 миллионов, "Тройной Элвис" и "Авария зеленой машины"– 86 миллионов.

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Но говорят, что лучшее творение Уорхола – это сам Энди Уорхол. Ведь его карьера – это тот уникальный случай, когда удачный маркетинг усилил талант. Хотите получить известность – вот вам советы от художника.

Сломайте все шаблоны

Все вокруг считают, что искусство – это античные скульптуры, пастельная живопись и реалистичные портреты? Тогда он завешает галереи картинами банок с супом, упаковками тряпок для мытья посуды или обычного банана.

Картина Энди Уорхола

Обыденные вещи он превращает в художественные объекты. Это вызывает резонанс и в конечном итоге привлекает внимание к автору.

Развивайте собственный бренд

В начале карьеры художник подумал, что с его внешним видом никто не будет покупать картины, поэтому однажды резко изменил стиль.

Энди Уорхол в начале карьеры

Начал с имени: сменил Эндрю Варгола на Энди Уорхол. Далее пластическая операция на носу и, наконец, шопинг. Теперь на нем черные джинсы и полосатые футболки, кожаные куртки или классические костюмы. Художник быстро начал лысеть, поэтому неизменным атрибутом становятся белые или серебряные парики. Плюс огромная коллекция очков. И неважно, что в Нью-Йорке с десяток тысяч художников, потому что Уорхола узнавали сразу.

Завязывайте полезные знакомства

Уорхол понимал, что хочет быть дорогим автором, соответственно его клиенты должны быть состоятельными. Шансы получить заказ стремительно росли, если лично познакомиться с такими людьми. Поэтому художник был постоянным посетителем культового клуба "Студия 54", где отдыхали богатые и знаменитые.

Энди Уорхол активно посещает различные события

Часто путешествовал, ища потенциальных клиентов за рубежом. В 70-80 годах среди богачей было признаком хорошего тона иметь свой портрет от Уорхола.

О вас должна говорить пресса

Журналисты преследовали художника, при этом на публике от него невозможно было дождаться эпатажа. Наоборот, вел себя сдержанно, как застенчивый паренек. А на следующий день Уорхол мог опубликовать серию фото в женских образах или удивить новым проектом. То он запускал журнал "Интервью", продюсировал музыкальные группы, вел программу на MTV и сам снимал фильмы. Журналистам всегда было о чем написать.

Используйте современные технологии.

Уорхол обожал гаджеты. Больше всего – свой полароид, на который сделано большинство фотографий. Они были основой для будущих картин. Уорхол не расставался с фотоаппаратом – говорил, что ведет визуальный дневник. Фактически, это был некий Инстаграм за 40 лет до его появления.

Энди Уорхол любил фотографировать

Когда же появился компьютер с программой для рисования, художник сразу понял, что может использовать ее в работе.

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Революционер в искусстве, Уорхол оказался еще и очень предприимчивым. Кстати, так и говорил: "Бизнес – самый интересный вид искусства".