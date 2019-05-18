Український художник, який перевернув стандарти у мистецтві: поради успіху від Енді Воргола

Енді Воргол народився в бідній родині емігрантів із лемківського села Микова, а став одним із найзаможніших митців свого часу. Якщо в дитинстві мама Юлія Завадська за кожен завершений малюнок обіцяла малому шоколадку, то вже згодом було складно знайти художника, який би працював більше.

У списку митців, чиї картини найчастіше встановлювали рекорди на аукціонах – його ім’я стоїть поруч із Ван Гогом та Пікассо. Картину "Вісім Елвісів" продали за 116 мільйонів доларів, "Аварія срібної машини" – 105 мільйонів доларів, "Бірюзова Мерилін" – 96 мільйонів доларів, "Потрійний Елвіс" та "Аварія зеленої машини"– 86 мільйонів доларів.

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Але кажуть, що найкраще творіння Воргола – це сам Енді Воргол. Адже його кар'єра – це той унікальний випадок, коли вдалий маркетинг підсилив талант. Хочете здобути популярність – ось вам поради від митця.

Зламайте всі шаблони

Усі довкола вважають, що мистецтво – це античні скульптури, пастельний живопис та реалістичні портрети? Тоді він завішає галереї картинами банок із супом, упаковками ганчірок для миття посуду чи звичайного банана.



Картина Енді Воргола

Повсякденні речі він перетворює на мистецькі об'єкти. Це викликає резонанс і зрештою привертає увагу до автора.

Розвивайте власний бренд

На початку кар'єри художник подумав, що з його зовнішнім виглядом ніхто не купуватиме картин, тому одного дня різко змінив стиль.



Енді Воргол на початку кар'єри

Почав з імені: змінив Ендрю Варгола на Енді Воргол. Далі пластична операція на носі і нарешті шопінг. Відтепер на ньому чорні водолазки та смугасті футболки, шкіряні куртки або класичні костюми. Митець швидко почав лисіти, тому незмінним атрибутом стають білі або срібні перуки. Плюс величезна колекція окулярів. І байдуже, що у Нью-Йорку з десяток тисяч художників, бо Воргола впізнавали одразу.

Зав'язуйте корисні знайомства

Воргол розумів, що хоче бути дорогим автором, відповідно його клієнти повинні бути заможними. Шанси отримати замовлення стрімко зростали, якщо особисто познайомитись із такими людьми. Тому художник був постійним відвідувачем культового клубу "Студія 54", де відпочивали багаті та знамениті.



Енді Воргол активно відвідує різноманітні події

Часто подорожував, шукаючи потенційних клієнтів за кордоном. У 70-80 роках серед багатіїв було ознакою доброго тону мати свій портрет від Воргола.

Про вас повинна говорити преса

Журналісти переслідували художника, при цьому на публіці від нього неможливо було дочекатись епатажу. Навпаки, поводився стримано, наче сором'язливий хлопчина. А наступного дня Воргол міг опублікувати серію фото в жіночих образах або здивувати новим проектом. То він запускав журнал "Інтерв'ю", продюсував музичні гурти, вів програму на MTV та сам знімав фільми. Журналістам завжди було про що написати.

Використовуйте сучасні технології.

Воргол обожнював ґаджети. Найбільше – свій полароїд, на який зроблено більшість його фотографій. Вони були основою для майбутніх картин. Воргол не розлучався з фотоапаратом – казав, що веде візуальний щоденник. Фактично, це був такий собі інстаграм за 40 років до його появи.



Енді Воргол полюбляв фотографувати

Коли ж з’явився комп’ютер із програмою для малювання, художник одразу зрозумів, що може використовувати її в роботі.

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Революціонер у мистецтві, Воргол виявився ще й дуже підприємливим. До речі, так і казав: "Бізнес – найцікавіший вид мистецтва".