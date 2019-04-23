Украинская художница, творчество которой используют топ-дизайнеры мира Dolce & Gabbana и Dior

После первой мировой войны, когда все приходили в себя от пережитого, Соня Делоне наполняла серые города цветами. Одесситка, которая училась в ведущих художественных школах Европы и входила в круги парижской богемы, свой путь в искусстве нашла благодаря одеялу, которое сшила из разноцветных лоскутков сыну. Сегодня по ее мотивам работают известные кутюрье мира – такие как Dolce & Gabbana и Dior.

После первой мировой войны, когда все приходили в себя от пережитого, Соня Делоне наполняла серые города цветами. Одесситка, которая училась в ведущих художественных школах Европы и входила в круги парижской богемы, свой путь в искусстве нашла благодаря одеялу.

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Во время декрета Соня решила сшить теплое покрывало для своего первенца. Чтобы сыну было интереснее его рассматривать, использовала цветные лоскутки ткани. Это одеяло стало переломным моментом в ее творческой карьере.



Сейчас одеяло сохраняется в Национальном Музее Современного Искусства в Париже.



Соня и ее сын ​Шарль

В один миг Соня поняла, что картины можно рисовать не только на полотнах, но и на одежде. Прошло более ста лет с момента ее первых экспериментов, а кутюрье до сих пор используют ее геометрические принты в своих коллекциях.

Видео: такой рекомендовали встречать весну 2015 года дизайнеры из Dsquared2

Видео: показ Dolce & Gabbana 2017​ года



Dolce & Gabbana по мотивам Сони Делоне // фото galeriemagazine.com

Видео: так Dior предлагают одеваться осенью 2019 года, дизайнеры даже не скрывают, что обращались к работам одесситки​

Видео: Missoni тоже подготовил отдельную коллекцию, где использовал работы авангардистов, Сони Делоне в частности​

Модные блоггеры без лишних трудностей назовут вам еще десятки других дизайнеров, которые обращались к творчеству Делоне. Дело в том, что она создала столько принтов и столько эскизов, что не страшно кого-то повторить.

Яркие узоры, которыми теперь никого не удивишь, в 20-х годах прошлого века выглядели слишком необычно. Сначала странные платья носила разве что сама Соня. Но вскоре заказы начали поступать от голливудских актрис и светских дам, которые с радостью добавляли своему образу эпатажности.



Соня Делоне



В 1925 году журнал Vogue выходит с ее эскизом на обложке и это было настоящим признанием. В Европе зарождается движение эмансипации, женщины не хотят носить узкие юбки, надоедает бисер и перья, и в минималистичных пальто и платьях прямого кроя видят свободу. Это одежда, в которой удобно танцевать, путешествовать или ходить на долгие прогулки. Она удобна, теплая и практичная.

В 60-х Делоне стала одной из самых влиятельных женщин в модной индустрии. Дома моды Yves Saint Laurent и Missoni признавались, что украинка была их вдохновением. Во Франции ее настолько любили, что организовали в Лувре прижизненную выставку. Соня стала первой женщиной, которая удостоилась такой чести от культового музея.

В своих воспоминаниях художница часто признавалась, что ее любовь к ярким цветам берет начало из воспоминаний детства.

Это краски моего детства, краски Украины. Воспоминания о сельской свадьбе с платьями в красных и зеленых тонах и цветными лентами,

– рассказала Соня.

Интересные факты из биографии Сони Делоне

Искусство с детства

Соня родилась в Одессе, которая тогда входила в Российскую империю. Ее родители рано умерли, поэтому девочку воспитывал дядя по матери. Он имел адвокатскую практику, и поэтому, переехав в Санкт-Петербург, смог обеспечить хорошее образование Сони. А во время школьных каникул девочка даже могла путешествовать по Европе. Именно тогда она начала посещать музеи Франции, Германии, Италии.

Внимательный учитель

Во время учебы в Гимназии Соня отличалась аналитическим умом, родные в ней видели будущего математика. Но однажды учитель черчения заметила в девочке необычное восприятие окружающего мира и умение хорошо рисовать. Именно этого учитель добился, чтобы Соня училась в художественных школах.

Элитные академии в Европе – слишком критичны

В 20 лет Соня уехала в Европу и поселилась в Париже. Учится в студиях, входит в круг радикальной французской молодежи, знакомится с коллекционерами. Училась она в элитной академии Ла Палетт, хотя и постоянно была недовольна преподаванием, называла его слишком "критическим". Она проводила больше времени не в академии, а в галереях вокруг Парижа. Ее работы того периода написаны под влиянием пост-импрессионистического искусства ван Гога, Поля Гогена и Анри Руссо, а также фовизма Анри Матисса и Андре Дерена.



Соня Делоне

Брак по расчету и настоящая любовь

Когда Сони было 23, она впервые вышла замуж за коллекционера и критика Вильгельма Уде. Ходит мнение, что это был брак по расчету, ведь он был гомосексуалистом, а жена ему нужна была для публичного оправдания. Соня же пользовалась этим, получая доступ к выставкам через галерею Удэ. За год времени после первого бракосочетания она познакомилась с молодым талантливым абстракционистом Робером Делоне. Второй брак оказался по-настоящему крепким и удивительно плодотворным.



Соня и Роберт Делоне

Преданность мужу и собственному пути

Несмотря на переезды и финансовые трудности, пара работала и развивала себя. После смерти мужа Соня продолжала свое дело и стала известной. Память о своей любви пыталась увековечить, публикуя его теоретические труды.

В 1975 году Соню наградили высшей наградой Франции – орденом Почетного Легиона. Даже в 93 года Делоне была наставницей для молодежи, а еще – очень живой и демократичной, всегда готовой к разговору. Она также была кавалером Искусств и Литературы. Умерла Соня Делоне в возрасте 94 лет в Париже.



Соня Делоне

Соню и Роберта Делоне считают основателями "симультанизма" – концепции отражения искусства колористическими круговыми формами. Роберт был практиком, а вот Соня объясняла свое творчество. Она подчеркивала, что ее работы создавались под впечатлением от украинской культуры.