Украинский прокурор по MH17, который не прошел аттестацию, будет работать в следственной группе

Один из прокуроров, который работал по делу MH17, не имеет статуса прокурора после переаттестации. Однако участие в международной следственной группе по расследованию катастрофы продолжит.

Определенные изменения в Офисе генпрокурора состоялись, однако они не повлияют на сотрудничество Украины с международной следственной группой. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, пишет "Европейская правда".

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С прокуроров, осуществлявших процессуальный надзор в национальном судопроизводстве только один прокурор был "в теме" и имел достаточные знания. Он остался в международной следственной группе,

– отметил Мамедов.

По его словам, сейчас он работает там как государственный служащий, – заместитель начальника отдела (в Офисе генпрокурора). Мамедов не уточнил фамилию прокурора. Но, вероятно, речь идет об Олеге Пересаде.

Заместитель генпрокурора также отметил, что прокурор не провалил тестирование, а лишь "не изъявил желания участвовать в конкурсе".

К слову, ранее стало известно, что в рамках реформы прокуратуры уволили украинских прокуроров, которые расследовали дело MH17.

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Что известно о подозреваемых

Сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда относительно катастрофы. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Основное о судебном заседании

Ни один из обвиняемых 9 марта не пришел на рассмотрение дела.

9 марта не пришел на рассмотрение дела. На резонансный судебный процесс аккредитовали почти пол тысячи журналистов.

Дело пока состоит из 30 тысяч страниц.

Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение продлится в течение года.

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Коротко о катастрофе самолета MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала