Фейк об украинском оружии в Финляндии: в МВД объяснили, почему такое невозможно
Российские пропагандисты заявили, что Украина передает оружие для финского криминалитета. Министерство внутренних дел направило запросы для проверки фактов в Финляндию, Швецию, Данию.
Если бы такие факты подтвердили, то заявления сделали бы официальные представители Финляндии. Об этом для 24 канала рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел.
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"Это не первая попытка россиян сделать что-то подобное. Информационная атака с подобными месседжами происходила летом и даже специально состоялась пресс-конференция секретаря СНБО Данилова и министра обороны Резникова, где они показали, как государства отслеживают вооружение от момента отгрузки до того, как оно действует на фронте", – сказал Денисенко.
У россиян нет доказательств
По словам советника, сообщение об оружии в Финляндии – это мифология, которую россияне забросали и будут забрасывать в будущем. Такие фейки будут появляться периодически в разных СМИ.
Любая информация работает по накоплению, поэтому они будут и дальше разгонять тему с оружием. Нет доказательств, чтобы хоть немного подтвердить информацию оккупантов, – отметил Денисенко.
Он добавил, что россияне пытаются продвигать множество идей, но ключевая – это вынудить Украину сесть за стол переговоров.
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