Якби такі факти підтвердили, то заяви зробили б офіційні представники Фінляндії. Про це для 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ.

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"Це не перша спроба росіян зробити щось подібне. Інформаційна атака з подібними меседжами відбувалася влітку й навіть спеціально відбулася пресконференція секретаря РНБО Данілова й міністра оборони Резнікова, де вони показали, як держави відстежують озброєння від моменту відвантаження до того, як воно діє на фронті", – сказав Денисенко.

У росіян немає доказів

За словами радника, повідомлення про зброю у Фінляндії – це міфологія, яку росіяни закидали й закидатимуть у майбутньому. Такі фейки з'являтимуться періодично в різних ЗМІ.

Будь-яка інформація працює за накопиченням, тому вони й далі розганятимуть тему зі зброєю. Немає доказів, щоб хоч трохи підтвердити інформацію окупантів, – зазначив Денисенко.

Він додав, що росіяни намагаються просувати безліч ідей, але ключова – це змусити Україну сісти за стіл переговорів.

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