Милитаризуем экономику, – Кулеба о наращивании производства всех видов вооружения

Украина не хочет зависеть от стран Запада, поэтому наращивает производство всех видов вооружения. Также происходит милитаризация экономики, что очень важно в нынешних обстоятельствах.

Об этом в интервью немецким журналистам рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Был опубликован разговор в воскресенье, 5 ноября. Со слов Кулебы понятно, что наше государство должно быть вооруженным до зубов, несмотря на политическую ситуацию на Западе.

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Милитаризация экономики

Как отметил министр, уже в следующем году в Соединенных Штатах будут выбирать президента. В частности, поэтому наше государство проводит активную подготовку, чтобы не зависеть от военной помощи Вашингтона. Очевидно, не совсем понятно, в какую сторону может измениться политическая ситуация.

Мы вкладываем большие средства в собственное производство всех видов вооружений. Мы значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем экономику,

– констатировал Кулеба в интервью Welt.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина просто не может себе позволить надеяться на стабильные поставки вооружения только от союзников в течение следующих лет. Поэтому и сейчас происходит активное капиталовложение в собственную оборонно-промышленную отрасль.

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