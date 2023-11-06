Милитаризуем экономику, – Кулеба о наращивании производства всех видов вооружения
Источник:Welt
Украина не хочет зависеть от стран Запада, поэтому наращивает производство всех видов вооружения. Также происходит милитаризация экономики, что очень важно в нынешних обстоятельствах.
Об этом в интервью немецким журналистам рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Был опубликован разговор в воскресенье, 5 ноября. Со слов Кулебы понятно, что наше государство должно быть вооруженным до зубов, несмотря на политическую ситуацию на Западе.
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Милитаризация экономики
Как отметил министр, уже в следующем году в Соединенных Штатах будут выбирать президента. В частности, поэтому наше государство проводит активную подготовку, чтобы не зависеть от военной помощи Вашингтона. Очевидно, не совсем понятно, в какую сторону может измениться политическая ситуация.
Мы вкладываем большие средства в собственное производство всех видов вооружений. Мы значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем экономику,
– констатировал Кулеба в интервью Welt.
В то же время чиновник подчеркнул, что Украина просто не может себе позволить надеяться на стабильные поставки вооружения только от союзников в течение следующих лет. Поэтому и сейчас происходит активное капиталовложение в собственную оборонно-промышленную отрасль.
Украина и оружие: последнее
- На днях глава МИД посещал Германию, где встретился с генеральным директором оборонного концерна Rheinmetall. По результатам переговоров Кулеба заверил, что у Украины будет больше оружия для защиты от российских оккупантов, в том числе больше боеприпасов.
- Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist рассказывал о "порохе", который поможет нашему государству не загнать эту войну в окопы. Речь идет о развитии средств РЭБ, производстве беспилотников и оборудования для разминирования.
- Также недавно глава Министерства обороны нашего государства Рустем Умеров имел разговор со своим коллегой из США, главой Пентагона Ллойдом Остином. Он поблагодарил за объявленный пакет военной помощи в 425 миллионов долларов.