Про це в інтерв'ю німецьким журналістам розповів голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Була опублікована розмова у неділю, 5 листопада. Зі слів Кулеби зрозуміло, що наша держава повинна бути озброєною до зубів, попри політичну ситуацію на Заході.

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Мілітаризація економіки

Як зазначив міністр, уже наступного року у Сполучених Штатах обиратимуть президента. Зокрема, через це наша держава проводить активну підготовку, аби не залежати від військової допомоги Вашингтона. Вочевидь, не зовсім зрозуміло, у який бік може змінитися політична ситуація.

Наразі ми вкладаємо великі кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь. Ми значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо економіку,

– констатував Кулеба в інтерв'ю Welt.

Водночас посадовець наголосив, що Україна просто-таки не може собі дозволити сподіватися на стабільне постачання озброєння лише від союзників упродовж наступних років. Тому й наразі відбувається активне капіталовкладення у власну оборонно-промислову галузь.

Україна і зброя: останнє