Украина имеет возможности производить больше оружия и техники: Зеленский сказал, что стоит на пути
Источник:Владимир Зеленский
Украинская промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники. Однако есть одна проблема, которая мешает для реализации полного потенциала.
Причину этого рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 12 октября. По его словам, беда заключается в недостаточном количестве финансовых возможностей.
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Почему не удается производить больше оружия и техники
Наша промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники, чем позволяют это делать финансовые возможности нашего государства. Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия,
– заявил президент.
В частности, как говорит Зеленский, речь идет о тех, кто не имеет собственного оружия, но может помочь нашему государству с финансированием. Также у некоторых партнеров, по его словам, есть специальные технологии, которые могут быть применены в Украине сейчас – в обороне и активных действиях.
"Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради такой нашей совместной производственной работы. Я благодарю каждого партнера Украины, который уже инвестировал в нашу украинскую "оборонку". Мы уже значительно увеличили производство, в частности, дронов благодаря таким инвестициям", – заверил он.
Кроме того, глава государства напомнил о своем недавнем визите в Париж, в рамках которого он встретился с Эммануэлем Макроном. Там удалось обсудить новую модель взаимодействия между странами по созданию совместных производств на территории Украины.
На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств,
– отметил Зеленский.
К слову, в обращении президент Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте в Курской области, где российские войска пытаются оттеснить украинские позиции. Россия перебросила 50 тысяч военных для проведения наступления.