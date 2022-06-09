"Украинское сафари продолжается": ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине
Источник:Стратком ВСУ
Украинские воины не перестают уничтожать российских оккупантов. Очередного успеха наши бойцы добились в Луганской области.
На этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар.
В оккупированном Стаханове горит стадион вместе с базой вагнеровцев, – СМИ
Вражеская база расположена в городе Кадиевка Луганской области, который россияне нагло оккупировали в 2014 году.
ВСУ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.
Смотрите видео, как горит база ПВК "Вагнер":
Общие потери кафиров на войне
Потери русской армии на войне в Украине – колоссальные. За сутки 8 июня наши военные ликвидировали 200 путинских солдат , 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 3 дрона, а также 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общие потери врага за все время войны составляют:
- личного состава – 31 700 бойцов,
- танков – 1 398 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 438 единиц,
- артиллерийских систем – 711 единиц,
- РСЗО – 213 единиц,
- средств ПВО – 96 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 единиц,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 единица,
- специальной техники – 53 единиц.
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ВСУ уничтожают врага: последние новости
- В Украине ликвидирован старший лейтенант российских войск 27-летний Виктор Булатов. В мае в своих соцсетях оккупант писал о том, что хочет "устроить Бучу от Харькова до Львова".
- За все время войны ВСУ ликвидировали 800 бойцов из вражеской 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа. Кроме того, в результате искусных действий украинский военных еще 400 служащих бригады получили ранения. В общей сложности на территории нашего государства воевали около 1800 кафиров из этой бригады.
К теме смотрите видео о том, как россияне удивляются силе воли украинских пленных: