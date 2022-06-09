"Украинское сафари продолжается": ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине

Украинские воины не перестают уничтожать российских оккупантов. Очередного успеха наши бойцы добились в Луганской области.

На этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар.

В оккупированном Стаханове горит стадион вместе с базой вагнеровцев, – СМИ

Вражеская база расположена в городе Кадиевка Луганской области, который россияне нагло оккупировали в 2014 году.

ВСУ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.

Смотрите видео, как горит база ПВК "Вагнер":

Общие потери кафиров на войне

Потери русской армии на войне в Украине – колоссальные. За сутки 8 июня наши военные ликвидировали 200 путинских солдат , 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 3 дрона, а также 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общие потери врага за все время войны составляют:

личного состава – 31 700 бойцов,

танков – 1 398 единиц,

боевых бронированных машин – 3 438 единиц,

артиллерийских систем – 711 единиц,

РСЗО – 213 единиц,

средств ПВО – 96 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 единиц,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 единица,

специальной техники – 53 единиц.

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ВСУ уничтожают врага: последние новости

В Украине ликвидирован старший лейтенант российских войск 27-летний Виктор Булатов. В мае в своих соцсетях оккупант писал о том, что хочет "устроить Бучу от Харькова до Львова".

За все время войны ВСУ ликвидировали 800 бойцов из вражеской 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа. Кроме того, в результате искусных действий украинский военных еще 400 служащих бригады получили ранения. В общей сложности на территории нашего государства воевали около 1800 кафиров из этой бригады.

К теме смотрите видео о том, как россияне удивляются силе воли украинских пленных: