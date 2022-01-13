Украинского экс-военного будут судить за помощь России в переброске войск в Крым

Бывший украинский военнослужащий помогал российским военным переправиться в Крым в 2014 году. Обвинительный акт в отношении него уже направили в суд.

Осенью 2021 года экс-военного задержали на Херсонщине. Его подозревают в государственной измене и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

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Экс-военного могут посадить сроком до 15 лет

Если вину бывшего военного докажут в суде, то он может попасть за решетку на срок до 15 лет.

Что известно о действиях экс-военного:

Мужчина способствовал российским военным.

Он участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".

Бывший военный участвовал в блокировании территории, в том числе, диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Таким образом не допустили приземления самолетов, которые двигались с материковой части Украины в Крым.

Экс-военного координировал работу диспетчеров относительно полетов российских военных самолетов, на которых оккупанты переправлялись в Крым. Он также передавал России информацию о перемещении самолетов.

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Дела о госизмене против экс-военных и правоохранителей:

Украинские прокуроры сообщили о подозрении в государственной измене бывшему полковнику милиции Крыма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Также бывшего работника спецслужбы Украины приговорили к 10 годам лишения свободы. Он помогал террористическим группировкам на Донбассе.

На Днепропетровщине СБУ разоблачила преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Экс-чиновник собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

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