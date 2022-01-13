Восени 2021 року ексвійськового затримали на Херсонщині. Його підозрюють у державній зраді та участі у непередбачених законом збройних формуваннях.

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Ексвійськового можуть ув'язнити терміном до 15 років

Якщо вину колишнього військового доведуть у суді, то він може потрапити за ґрати на термін до 15 років.

Що відомо про дії ексвійськовослужбовця:

Чоловік сприяв російським військовим.

Він брав участь у захопленні міжнародного аеропорту "Сімферополь" та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух".

Колишній військовий брав участь у блокуванні території, у тому числі, диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту.

Таким чином не допустили приземлення літаків, які рухались з материкової частини України до Криму.

Ексвійськовий координував роботу диспетчерів стосовно польотів російських військових літаків, на яких окупанти переправлялись до Криму. Він також передавав Росії інформацію щодо переміщення літаків.

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Справи про держзраду проти ексвійськових та правоохорнців:

Українські прокурори повідомили про підозру в державній зраді колишньому полковнику міліції Криму. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Також колишнього працівника спецслужби України засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористичним угрупованням на Донбасі.

На Дніпропетровщині СБУ викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.

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