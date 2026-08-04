Украину накрывает африканская жара: где температура достигнет +39 градусов

На этой неделе Украину охватит мощная волна жары, которую принесет антициклон и горячая воздушная масса субтропического происхождения. В большинстве регионов дневная температура воздуха достигнет +39 градусов.

Об этом сообщают региональные гидрометеоцентры.

Где ожидается сильная жара?

Начало недели в Украине пройдет под влиянием мощного антициклона, который обеспечит преимущественно солнечную, сухую и очень жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, в период с 4 по 7 августа ночная температура будет составлять преимущественно +15…+25 градусов, тогда как днем во многих областях воздух будет прогреваться до +35…+39 градусов.

Лишь с 7 по 8 августа из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ряде областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы и заметное ослабление жары.

Львовская область

На Львовщине 4 августа прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +35…+39 градусов, а во Львове ожидается +35…+37 градусов. Ветер будет южным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Киевская область и Киев

В Киевской области до 6 августа сохранится сухая и очень жаркая погода под влиянием антициклона. Синоптики отмечают, что только 7–8 августа атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы.

До этого времени ночи будут оставаться теплыми, а днем температура будет подниматься примерно до +35 градусов. Уже 8 августа ожидается ослабление жары – максимальная температура снизится до +26…+31 градуса.

Одесская область

В Одесской области и на побережье Черного моря жара также сохранится. Регион будет находиться под влиянием сухой субтропической воздушной массы, поэтому дождей в ближайшие дни не прогнозируется.

Ветер будет слабым и переменчивым, температура морской воды составит +22…+23 градуса. Изменение погодных условий ожидается только в конце недели после прохождения холодного атмосферного фронта.

Винницкая область

Со вторника по четверг Винницкая область будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ночью температура составит +15…+20 градусов, а впоследствии повысится до +18…+23 градусов. Днем прогнозируется сильная жара +35…+38 градусов. В пятницу днем местами пройдут кратковременные дожди, однако жара еще сохранится.

Харьковская область

В Харьковской области 4 августа ожидается переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха днем по области составит +31…+36 градусов, а в Харькове – +33…+35 градусов. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ровенская область

Ровенскую область также охватит жаркий африканский воздух. 4 августа дневная температура составит +31…+36 градусов, местами возможны кратковременные дожди, грозы и слабый град.

5 и 6 августа осадков практически не прогнозируется, зато температура будет подниматься до +33…+38 градусов. 7 августа из-за холодного фронта ожидаются грозы, град, шквалы до 15–20 метров в секунду и постепенное ослабление жары.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье до 6 августа будет преобладать солнечная и сухая погода. Днем температура достигнет +35…+39 градусов, а ночью составит +15…+20 градусов. В высокогорье будет несколько прохладнее – +25…+30 градусов.

7 августа прогнозируются дожди, местами сильные, грозы и град. При этом дневная температура снизится до +27…+32 градусов.

Тернопольская область

В Тернопольской области в течение 4–6 августа сохранится малооблачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +32 до +38 градусов. Только во второй половине дня 6 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Николаевская область

В Николаевской области до 6 августа также будет преобладать сухая и жаркая погода. Температура днем составит +32…+37 градусов, а ночью – +20…+25 градусов. В самом Николаеве прогнозируют до +35…+37 градусов.

С 7 августа область пересечет холодный атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные ливни, грозы, местами град и шквалы до 15–20 метров в секунду. После этого температура заметно снизится: ночью до +13…+18 градусов, а днем – до +23…+27 градусов.

Волынская область

До 6 августа на Волыни сохранится сухая и очень жаркая погода, которую будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков в этот период практически не ожидается, а температура воздуха ночью составит 18–23 градуса, днем воздух будет нагреваться до 33–38 градусов.

В то же время 7 августа через область пройдет холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет кратковременные ливни, грозы, местами шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду и град.

После прохождения фронта жара начнет спадать. Уже 8 августа синоптики прогнозируют понижение температуры: ночью до 13–18 градусов, а днем – до 23–27 градусов.

Напомним, что этим летом Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. Ученые связывают увеличение количества и масштабов лесных пожаров с длительными периодами рекордно высоких температур, дефицитом осадков и последствиями изменения климата.

В Украине жара также уже успела нанести ущерб – в Житомирской области из-за высокой температуры деформировалось дорожное покрытие на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин.