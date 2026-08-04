Про це повідомляють у регіональних гідрометцетрах.

Де чекати сильної спеки?

Початок тижня в Україні проходитиме під впливом потужного антициклону, який забезпечить переважно сонячну, суху та дуже спекотну погоду. За прогнозами синоптиків, упродовж 4 – 7 серпня нічна температура становитиме переважно +15…+25 градусів, тоді як вдень у багатьох областях повітря прогріватиметься до +35…+39 градусів.

Лише із 7 – 8 серпня через проходження холодного атмосферного фронту у низці областей очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали та відчутне послаблення спеки.

Львівська область

На Львівщині 4 серпня прогнозують малохмарну погоду без опадів. Температура повітря вдень становитиме +35…+39 градусів, а у Львові очікується +35…+37 градусів. Вітер буде південним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Київська область та Київ

На Київщині до 6 серпня утримається суха та дуже спекотна погода під впливом антициклону. Синоптики зазначають, що лише 7 – 8 серпня атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози.

До цього часу ночі залишатимуться теплими, а вдень температура підійматиметься приблизно до +35 градусів. Уже 8 серпня очікується послаблення спеки – максимальна температура знизиться до +26…+31 градуса.

Одеська область

На Одещині та узбережжі Чорного моря спека також збережеться. Регіон перебуватиме під впливом сухої субтропічної повітряної маси, тому дощів найближчими днями не прогнозують.

Вітер буде слабким і змінних напрямків, температура морської води становитиме +22…+23 градуси. Зміна погодних умов очікується лише наприкінці тижня після проходження холодного атмосферного фронту.

Вінницька область

З вівторка по четвер Вінниччина перебуватиме під впливом гребеня антициклону. Уночі температура становитиме +15…+20 градусів, а згодом підвищиться до +18…+23 градусів. Вдень прогнозують сильну спеку +35…+38 градусів. У п'ятницю вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, однак спека ще утримуватиметься.

Харківська область

На Харківщині 4 серпня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень по області становитиме +31…+36 градусів, а у Харкові – +33…+35 градусів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Рівненська область

Рівненщину також охопить гаряче африканське повітря. 4 серпня температура вдень становитиме +31…+36 градусів, місцями можливі короткочасні дощі, грози та слабкий град.

5 та 6 серпня опадів майже не прогнозують, натомість температура підніматиметься до +33…+38 градусів. 7 серпня через холодний фронт очікуються грози, град, шквали до 15 – 20 метрів за секунду та поступове послаблення спеки.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті до 6 серпня переважатиме сонячна та суха погода. Вдень температура сягатиме +35…+39 градусів, а вночі становитиме +15…+20 градусів. У високогір'ї буде дещо прохолодніше – +25…+30 градусів.

7 серпня прогнозують дощі, місцями сильні, грози та град. Водночас денна температура знизиться до +27…+32 градусів.

Тернопільська область

На Тернопільщині протягом 4 – 6 серпня утримається малохмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +32 до +38 градусів. Лише у другій половині дня 6 серпня місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Миколаївська область

На Миколаївщині до 6 серпня також переважатиме суха та спекотна погода. Температура вдень становитиме +32…+37 градусів, а вночі – +20…+25 градусів. У самому Миколаєві прогнозують до +35…+37 градусів.

Із 7 серпня область перетинатиме холодний атмосферний фронт. Очікуються короткочасні зливи, грози, місцями град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Після цього температура помітно знизиться: вночі до +13…+18 градусів, а вдень – до +23…+27 градусів.

Волинська область

До 6 серпня на Волині утримається суха та дуже спекотна погода, яку формуватиме область підвищеного атмосферного тиску. Опадів у цей період майже не очікується, а температура повітря вночі становитиме 18 – 23 градуси, вдень повітря розжарюватиметься до 33 – 38 градусів.

Водночас 7 серпня через область проходитиме холодний атмосферний фронт із північного заходу. Він принесе короткочасні зливи, грози, місцями шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду та град.

Після проходження фронту спека почне відступати. Уже 8 серпня синоптики прогнозують зниження температури: вночі до 13 – 18 градусів, а вдень – до 23 – 27 градусів.

Нагадаємо, Європа цього літа переживає одну з найважчих хвиль спеки за останні роки. Науковці пов'язують збільшення кількості та масштабів лісових пожеж із тривалими періодами рекордно високих температур, дефіцитом опадів та наслідками зміни клімату.

В Україні спека також вже встигла наробити лиха – на Житомирщині через високу температуру деформувалося дорожнє покриття на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин.