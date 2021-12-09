Украину предупредили, что вступление в НАТО вряд ли возможно в ближайшие 10 лет, – АР

В Госдепе США заявили, что сомневаются, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет. Кроме того, Вашингтон может давить на Киев относительно автономии оккупированных территорий.

О том, что Украина, вероятнее всего, не станет членом Альянса по меньшей мере до 2031 года, издание сообщает со ссылкой на слова представителя Госдепа США.

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Вопрос членства Украины в НАТО

Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие,

– говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин очень боится возможного участия Киева в Альянсе. Глава Кремля даже прибегает к угрозам Западу на этот счет.

Давление относительно принадлежности украинских земель

Кроме того, источник из Госдепа отметил, что США давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков.

Возможное присоединение Украины к НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

Летом 2020 года Альянс признал страну участницей Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству.

Вопрос присоединения Киева к НАТО всегда беспокоил Путина. Недавно он заявил, что Североатлантический альянс якобы пытается "освоить украинскую территорию и наращивает потенциал возле российской границы".

Байден на требования главы Кремля предоставить гарантии о нерасширении НАТО вступлением Украины ответил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

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