На укрепление границы с Беларусью Литва потратит 42 миллиона евро

Литва продолжает работы по усилению границы с Беларусью из-за нелегалов. Страна планирует потратить на это 42 миллиона евро.

Вильнюс хочет кардинально перестроить сооружения на границе и усовершенствовать систему наблюдения. О сумме в 42 миллиона рассказал посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис.

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"Гибридная агрессия"

По словам дипломата, Литва рассматривает нелегальную миграцию как "гибридную агрессию" со стороны Беларуси и ждет поддержки от Европейского Союза. Мисюлис добавил, что просители убежища на самом деле хотят не в Литву, а в Германию или Швецию.

Посол отметил, что в Литве подозревают, что режим Лукашенко намеренно вербует мигрантов у них на родине с помощью государственных туристических агентств. В Вильнюсе предполагают, что к этому может быть причастно и КГБ.

Что этому предшествовало

После введения санкций ЕС в отношении Беларуси в июне самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.

Только в июне литовские пограничники поймали уже более 400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.