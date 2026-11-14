В Укрэнерго объявили графики отключений света на 15 ноября

В части областей Украины 15 ноября в течение всех суток будут применять плановые обесточивания. Причина – последствия вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как будут выключать свет 15 ноября?

В субботу, 15 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 2 очередей).

В компании отметили, что аварийные и ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Точное расписание отключений по конкретным адресам потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал чиновников из-за проблем с электроснабжением в регионах. В частности, в Белой Церкви и Броварах люди оставались без света несколько суток, хотя в отчетах ответственных служб ситуацию описывали иначе.

Глава государства подчеркнул, что за бездействие коммунальных служб и компаний должна быть скорая реакция.

Президент поручил Министерству энергетики, Минцифры и Министерству развития общин подготовить дополнительные инструменты сотрудничества с городами и общинами, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов.