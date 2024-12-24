Они работают, чтобы ваша елка сияла: Укрэнерго показало жуткие последствия российских атак

В Святой вечер энергетики выложили видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом. Но смотреть его больно, потому что в кадре страшные последствия обстрелов со стороны России.

Энергетики говорят: Россия подтверждает свою бесчеловечную сущность, ударяя по инфраструктуре. Несколькими ударами она последовательно уничтожала трансформаторы на одной из подстанций и полностью уничтожила релейный зал. Потери очень масштабные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Что пожелали энергетики украинцам на Рождество

Конечно, это были пожелания, чтобы скорее наступил мир. Энергетики заверили, что будут прилагать все усилия, чтобы украинцы были со светом на Рождество и Новый год. Но из-за постоянных российских обстрелов без света остаются тысячи людей.

Я езжу по всей Украине, вижу всю ситуацию по областям. Она очень тяжелая. Люди работают на истощение. Переезжают с подстанции на подстанцию, не бывая дома,

– говорит один из работников.

Разрушения, нанесенные Россией / Скриншот 24 Канала

Восстановить оборудование в короткие сроки невозможно. Поэтому просят потребителей о понимании.

Смесь боли и гордости: смотрите видео от Укрэнерго к Рождеству

"Россия пытается погрузить нас в темноту и холод. Но каждый раз эти планы разрушают самоотверженный труд и отвага украинских энергетиков. (...) Враг коварный. Он целится туда, где надеется нанести максимальный вред. Но мы продолжаем восстанавливать все уничтоженное и поврежденное. И работаем для того, чтобы над каждым праздничным столом сейчас сиял свет", – говорится в подписи к ролику.

Энергетики работают практически без выходных и без перерывов на праздники. А если где-то меньше повреждений, то ремонтники едут на помощь коллегам. Вспомните этот ролик, когда будете жаловаться в следующий раз на то, что долго нет света.