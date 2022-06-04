Укрпочта объявила дату последних продаж марки "Корабль ВСЕ"

Продажи уже ставшей легендарной марки "Корабль ВСЕ" завершатся на следующей неделе. Однако для тех, кто не имел шансов ее приобрести, в Укрпочте рассказали о том, как это еще можно сделать.

Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский. Он отметил, что марку "Корабль ВСЕ" не смогли приобрести 2 группы клиентов – жители сел и диаспора за границей.

Испанская почта выпустила марку "Испания с Украиной"

Возобновили продажи марки на eBay

Таким образом в компании поспешили исправиться, так что с 3 июня возобновили продажу марки на eBay . Так что раздобыть "Корабль ВСЕ" смогут все проживающие за рубежом.

Последние продажи в Украине состоятся 10 июня

Смелянский рассказал, что последние продажи в Украине состоятся 10 июня – онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров.

Село – это Украина, потому будут марки и там. Хватит ли всем – скорее всего, нет, но делаем то, что возможно,

– добавил глава Укрпочты.

Сейчас отправляют заказы, которые поступили онлайн.

В Укрпочте привлекли дополнительных партнеров, поэтому активно упаковывают онлайн-заказы. Едут к своим хозяевам уже 10 тысяч "Кораблей ВСЕ". Отправки планируется завершить уже к 9 июня.

Первый этап продажи марки завершился с рекордом

Отметим, что первый этап продаж марки "Корабль ВСЕ" завершился с невероятным рекордом. Первый этап стартовал 23 мая: марку торжественно погасили президент Владимир Зеленский и руководитель Военно-Морских сил Алексей Неежпапа. С этого времени было продано около 3 миллионов марок и это абсолютный рекорд.

Ранее "Россия не воровала 0 дней": боевики сплагиатили идею с маркой и выпустили свою

Продажа популярных "военных" марок Укрпочты.

В Тернополе люди , которым не хватило марки "Корабль ВСЕ", решили позвать на помощь полицию.

Попытки людей организоваться в очередь или даже составить списки для покупки провалились.

Патрульный вежливо зафиксировал жалобу, а руководительница отделения уверяла возмущенных граждан, что марки еще довезут.

По марке люди выстаивали сумасшедшие очереди – притом с самого утра, хотя продажи марки стартовали с 14:00.

Из-за такого ажиотажа Укрпочта даже пошла на ограничение: людям не разрешали покупать столько марок, сколько они хотят, а только установленное количество.

Как это было: Зеленский погасил марку "Корабль ВСЕ"