Укрпочта объявила дату последних продаж марки "Корабль ВСЕ"
Продажи уже ставшей легендарной марки "Корабль ВСЕ" завершатся на следующей неделе. Однако для тех, кто не имел шансов ее приобрести, в Укрпочте рассказали о том, как это еще можно сделать.
Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский. Он отметил, что марку "Корабль ВСЕ" не смогли приобрести 2 группы клиентов – жители сел и диаспора за границей.
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Возобновили продажи марки на eBay
Таким образом в компании поспешили исправиться, так что с 3 июня возобновили продажу марки на eBay . Так что раздобыть "Корабль ВСЕ" смогут все проживающие за рубежом.
Последние продажи в Украине состоятся 10 июня
Смелянский рассказал, что последние продажи в Украине состоятся 10 июня – онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров.
Село – это Украина, потому будут марки и там. Хватит ли всем – скорее всего, нет, но делаем то, что возможно,
– добавил глава Укрпочты.
Сейчас отправляют заказы, которые поступили онлайн.
В Укрпочте привлекли дополнительных партнеров, поэтому активно упаковывают онлайн-заказы. Едут к своим хозяевам уже 10 тысяч "Кораблей ВСЕ". Отправки планируется завершить уже к 9 июня.
Первый этап продажи марки завершился с рекордом
Отметим, что первый этап продаж марки "Корабль ВСЕ" завершился с невероятным рекордом. Первый этап стартовал 23 мая: марку торжественно погасили президент Владимир Зеленский и руководитель Военно-Морских сил Алексей Неежпапа. С этого времени было продано около 3 миллионов марок и это абсолютный рекорд.
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Продажа популярных "военных" марок Укрпочты.
- В Тернополе люди , которым не хватило марки "Корабль ВСЕ", решили позвать на помощь полицию.
- Попытки людей организоваться в очередь или даже составить списки для покупки провалились.
- Патрульный вежливо зафиксировал жалобу, а руководительница отделения уверяла возмущенных граждан, что марки еще довезут.
- По марке люди выстаивали сумасшедшие очереди – притом с самого утра, хотя продажи марки стартовали с 14:00.
- Из-за такого ажиотажа Укрпочта даже пошла на ограничение: людям не разрешали покупать столько марок, сколько они хотят, а только установленное количество.
Как это было: Зеленский погасил марку "Корабль ВСЕ"