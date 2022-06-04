Про це розповів голова Укрпошти Ігор Смілянський. Він зазначив, що марку "Корабель ВСЬО" не змогли придбати 2 групи клієнтів – жителі сіл та діаспора за кордоном.
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Відновили продажі марки на eBay
Таким чином у компанії поспішили виправитись, отож з 3 червня відновили продаж марки на eBay. Отож роздобути "Корабель ВСЬО" зможуть всі, хто проживає за кордоном.
Останні продажі в Україні відбудуться 10 червня
Смілянський розповів, що останні продажі в Україні відбудуться 10 червня – онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів.
Село – це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо,
– додав голова Укрпошти.
Наразі відправляють ті замовлення, які надійшли онлайн
В Укрпошті залучили додаткових партнерів, отож активно пакують онлайн-замовлення. Їдуть до своїх господарів вже 10 тисяч "Кораблів ВСЬО". Відправки планують завершити вже до 9 червня.
Перший етап продажу марки завершився з рекордом
Зазначимо, що перший етап продажу марки "Корабель ВСЬО" завершився з неймовірним рекордом. Перший етап стартував 23 травня: марку урочисто погасили президент Володимир Зеленський та керівник Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа. З цього часу було продано близько 3 мільйони марок і це – абсолютний рекорд.
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Продаж популярних "воєнних" марок Укрпошти
- У Тернополі люди, яким не вистачило марки "Корабель ВСЬО", вирішили покликати на допомогу поліцію.
- Спроби людей зорганізуватись в чергу або навіть скласти списки для придбання провалились.
- Патрульний чемно зафіксував скаргу, а керівниця відділення запевняла обурених громадян, що марки ще довезуть.
- За маркою люди вистоювали шалені черги – при тому з самого ранку, хоча продаж марки стартував з 14:00.
- Через такий ажіотаж Укрпошта навіть пішла на обмеження: людям не дозволяли купувати стільки марок, скільки вони хочуть, а лише встановлену кількість.
Як це було: Зеленський погасив марку "Корабель ВСЬО"