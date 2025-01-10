Укрпочта выпустила марку "Будапештский меморандум – это х**ня"

В Укрпочте сообщили о выпуске марки "Будапештский меморандум – это х**ня". Сейчас ее можно приобрести онлайн.

Марка выпущена в рамках проекта "Собственная марка". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

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Что известно о новой марке Укрпочты

Отметим, что идея создания марки "Будапештский меморандум – это х**ня" возникла после заявления Зеленского в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. В ходе разговора президент Украины назвал документ "х***ей".

Тогда в Укрпочте начали рассматривать возможность создания марки с таким названием. Сегодня же Смелянский прокомментировал выпуск новой марки.

Кто желает – тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит. Демократия и свобода слова в действии,

– говорит гендиректор Укрпочты.

Напомним, что в интервью Зеленский резко высказался о Будапештском меморандуме и заявил, что "всем было пох*ру на Украину, на этих людей, на эти гарантии". Он также добавил, что не стоит доверять бумажке, в которой написано "поверьте, мы вас спасем, если на вас нападут".