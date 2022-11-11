"Херсон – это Украина": Укрпочта анонсировала выход новых марок и открыток

Украинские военные 11 ноября официально освободили от российских оккупантов город Херсон. В этот день Укрпочта анонсировала выход новых марок, посвященных освобождению Херсона.

О новых марках сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.

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На открытке и марках будет херсонский арбуз

Вполне ожидаемо на новой почтовой марке появится символ Херсонской области – арбуз.

В этом году мы не смогли насладиться херсонскими арбузами. А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонской области, поэтому куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке,

– сообщил Смелянский.

Сообщается, что к марке также выпустят конверт, где украинский солдат вкладывает арбузный ломтик с Херсоном обратно в Украину и открытка "Херсон – это Украина".

Укрпочта анонсировала выход марок и открыток / Фото с телеграм-канала Смелянского

Смелянский подчеркнул, что 11 ноября стартует предзаказ, а саму марку запустят непосредственно в Херсоне уже в декабре. Забронировать заказ можно по этой ссылке.

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