Укрытие, рюкзаки и FM-радио: как Киев готовится к возможной ядерной войне, – WP
Источник:The Washington Post
Ядерный шантаж Путина и циничное ведение войны оккупантами заставляют украинцев рассматривать разные сценарии развития событий. В контексте бездумных действий России никто не может исключать вероятность ядерной войны.
The Washington Post опубликовал репортаж из Киева, где жители столицы рассказывают, как готовятся к возможной ядерной войне.
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В частности, цитируют киевлянина Павла, который обустроил подвал своего дома, а также арендовал дом за городом, планируя оборудовать его генератором, продовольствием и горючим. Его волнует то, что друзья и родственники, которые не так серьезно отнеслись к угрозе, погибнут.
Другая собеседница – Наталья Сулима боится только того, что ее разлучат с 5-летним сыном Мишей, и она муштрует его ходить со взрослыми в убежище во время воздушной тревоги. Она не отпускает его без его собственной версии ядерного рюкзака – школьного портфеля с игрушками, снеками и его любимой книги: "Мальчик, живший с драконами".
Я не могу поверить, что мы должны это делать. В 21 веке,
– сказала Сулима.
Киевлянка Наталья Сулима с сыном / Фото The Washington Post
Какова вероятность ядерного удара
Военные эксперты оценивают риск ядерного удара как небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что Россия готовится к его нанесению.
Вероятно, угроза еще больше уменьшилась после последнего заявления Путина о том, что Россия не "с ума сошла" относительно ядерного оружия и осознает серьезные последствия его использования.
Эти средства у нас есть, они в более совершенном и современном виде, чем у любой другой ядерной страны. Это очевидно. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру,
– цитирует издание Путина.
Однако, как поделились киевляне своими переживаниями с WP, украинцы уже верили, что Россия не нападет. Так что они не могут себе позволить просто верить. Мол, лучше быть готовыми, чем неготовыми.
Ядерная угроза: последние новости
- В ходе саммита в Кыргызстане Путин заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину. Речь идет о том, чтобы официально добавить туда пункт о превентивном ядерном ударе по противнику для его "разоружения". Это он цинично назвал подходом "американских партнеров".
- Перед этим российский диктатор говорил, что сейчас растет риск ядерной войны в мире, но не уточнил, что его создает Россия своими действиями в Украине и давлением на ее партнеров.
- В то же время следует понимать, что заявления Кремля о ядерном оружии прежде всего, является информационной операцией.