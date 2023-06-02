Укрытия в приличном состоянии, однако есть определенные нюансы, – Садовый о проверке во Львове

После трагедии с гибелью людей в Киеве во Львове проверили укрытия. В общем, они в приличном состоянии, однако, есть определенные нюансы. Кроме того, поступили дополнительные обращения горожан.

Всего во Львове 6 тысяч укрытий. Большинство из них расположены в жилых домах. В частности, это подвалы, в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Андрей Садовый, пишет 24 Канал.

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Во Львове открыты все укрытия

По словам Садового, львовские укрытия в довольно-таки приличном состоянии. Однако, важно понимать, что большинство из них в жилых домах, то есть это те же подвалы.

Мэр отметил, что вчерашнее трагическое событие – это действительно шок для всех. Вечером во Львове были открыты все укрытия. Кроме того, по каждому из них провели отдельные встречи с жителями, которые осознают свое участие. Ведь если это жилой дом, люди должны понимать, где зайти, где переждать воздушную тревогу и опасность.

По результатам мы получили дополнительно 65 обращений. Кое-что нужно поправить, но, как правило, все укрытия открыты. Проблем с этим нет. Вопрос, возможно, по некоторым нюансам. Потому что по нашему протоколу, в укрытии должна быть вода, медикаменты, зарядные устройства, должны быть готовы к жизни какое-то время,

– подчеркнул Садовый.

Также он напомнил, что зимой 1500 укрытий уже выстроили пункты обогрева с печками и дровами.

. Карту укрытий можете просмотреть за этой ссылкой

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В Днепре все укрытия должны быть открыты круглосуточно – распоряжение мэра

Городской голова Борис Филатов подписал распоряжение о доступе ко всем укрытиям, которые есть в Днепре. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Согласно документу, все укрытия города теперь должны быть открыты для жителей круглосуточно. Также Филатов призвал днепрян, сетующих на состояние хранилищ, писать в комментарии.