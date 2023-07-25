Из-за обстрелов изменят маршрут движения определенных поездов львовского направления: перечень

Из-за российских ночных обстрелов Украины будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления. Это касается тех, которые обычно следуют через Шепетовку.

Пассажиров с билетами на эти поезда принимают на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления. Отмечается, что обмен билетов не обязателен.

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Какие поезда изменят маршрут движения

По состоянию на утро 25 июля смена маршрута коснется поездов:

№96 Рахов – Киев,

№3 Ужгород – Запорожье,

№87 Запорожье – Ковель.

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, Укрзализныця принимает на следующие рейсы аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, о точном времени и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде,

– отметили в компании.

Также Укрзализныця просит отнестись с пониманием к ситуации и призвала следить за обновлениями на официальных страницах.

"Железная дорога не останавливает движение", – подчеркнула компания.

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