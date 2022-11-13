Укрзалізниця анонсировала запуск поездов в Крым, Донецк и Луганск: как приобрести билет
Источник:Укрзалізниця
Вдохновившись успехом контрнаступления ВСУ в Херсонской области, в Укрзализныци объявили о начале нового благотворительного проекта "Билеты к победе". Уже сегодня можно купить билеты на первые три рейса в 5 городов Украины.
Проект производится совместно с платформой UNITED24. Деньги от продажи билетов перекажут на закупку автомобилей, соединяющих населенные пункты на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
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Перевозить пассажиров будет легендарный "Поезд к победе"
В честь освобождения Херсона в Укрзализныце запустили новый благотворительный проект "Билеты к победе". Места на первые три рейса из Киева в 5 городов можно приобрести уже сегодня.
Куда можно будет поехать:
- Херсон;
- Луганск;
- Донецк;
- Мариуполь;
- Симферополь.
Оформить билет можно по ссылке. Пока они несут лишь символический характер.
Однако как только украинские защитники освободят и зачистят территории от оккупантов, ими можно будет воспользоваться. Железнодорожники отправят сообщение с датой и местом, как только движение между городами будет восстановлено.
Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время,
– добавляют в Укрзализныце.
Деньги от продажи билетов перекажут на закупку last-mile транспорта через платформу UNITED24. Речь идет об автомобилях, которые будут соединять города и поселки на освобожденных территориях с железнодорожными узлами.
Следует отметить, что эти рейсы совершит легендарный "Поезд к победе". Билеты стоят от 1 000 грн.
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Специалисты Укрзализныци посетили деоккупированный Херсон
- Работники Укрзализныци посетили Херсон 12 ноября. Они приехали, чтобы проанализировать масштабы повреждений железнодорожных путей.
- Специалисты рассказали, что поврежденную колею и разбитые вагоны удастся отремонтировать достаточно быстро. Однако нужно скоординироваться с ВСУ и местными властями.
- Вместе они создадут специальную команду, которая будет работать над тем, чтобы восстановить железную дорогу в Херсоне. Скоро поезда в Херсон начнут курсировать, уверяют в Укрзализныце.
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