Укрзализныця возобновляет курсирование пригородных поездов на Запорожье

20 марта 2022 , 23:01
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Укрзализныця

21 марта на Приднепровской железной дороге будут курсировать пригородные поезда. Речь идет, в частности, и о рейсах в Запорожье.

Да, уже с завтрашнего дня в Запорожье возобновится работа пригородного железнодорожного сообщения.

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В направлении Запорожья будут курсировать следующие поезда:

  • Запорожье-2 – Канцеровка – Запорожье-2
  • Запорожье-Левое – Запорожье-2
  • Днепр – Запорожье
  • Никополь – Запорожье – Никополь
  • Запорожье – Синельниково – Запорожье

Рейсы в направлении Запорожья не единственные, которые будут осуществляються на Приднепровской железной дороге 21 марта.

Будут курсировать и следующие пригородные поезда:

  • Днепр – Каменское – Днепр
  • Днепр – Пятихатки – Днепр
  • Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки
  • Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог
  • Пятихатки – Тимково – Пятихатки
  • Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт
  • Днепр – Кривой Рог – Днепр
  • Пятихатки – Рокувата – Пятихатки
  • Днепр – Чаплино – Днепр
  • Чаплино – Синельниково
  • Днепр – Межевая – Днепр
  • Чаплино – Межевая – Чаплино
  • Днепр – Покровск – Днепр
  • Днепр – Лозовая – Днепр
  • Лозовая – Синельниково
  • Синельниково – Днепр
  • Красноград – Днепр – Красноград
  • Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово
  • Пятихатки – Терны – Пятихатки,
  • Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки
  • Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог
  • Никополь – Кривой Рог – Никополь
  • Никополь – Тимково – Никополь
  • Марганец – Никополь
Внимание! 21 марта из Луганской области, где оккупанты постоянно ведут обстрелы, Укрзализныця должна провести эвакуацию поездом.

Стоит знать – на Киевщине водителям запретили использовать видеорегистраторы: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук