Экономия электроэнергии: Укрзализныця выключает подсветку крупнейших вокзалов
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця решила приобщиться к экономии электроэнергии на уровне со всей страной. Компания выключила подсветку крупнейших вокзалов Украины.
Отметим, что технический директор ПАО "Центрэнерго" заявил, что сейчас ситуация в энергетике тяжелая, но контролируемая. Однако дальнейшие атаки могут привести к отключениям.
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Экономия на вокзалах
Укрзализныця сообщила, что в пиковые часы выключила подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, это касалось Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.
Призываем всех участвовать в экономном энергопотреблении. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии,
– написали в компании.
Железнодорожники напомнили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости. Там есть альтернативные источники питания, которые помогут пассажирам подзарядить гаджеты.
Украинские вокзалы теперь не освещает подсветка / фото Укрзализныця
Вероятность отключений света
- С марта российская армия снова вернулась к тактике ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В Минэнерго ожидают, впереди украинцев ждет тяжелый период. В частности, нагрузка на энергосистему будет расти из-за повышения температуры и кондиционеры, которые граждане будут использовать для охлаждения.
- Несмотря на атаки, все украинские электростанции, которые не получили повреждений, продолжают работать. Производство электроэнергии на солнечных электростанциях сезонно растет, но вечернее увеличение потребления требует использования всех доступных ресурсов, включая импорт электроэнергии из Европы.
- Власти призывают украинцев более экономно потреблять электроэнергию. Особенно – в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. В то же время энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты.