Действительно ли Венгрия угрожает территориям Украины: у Зеленского объяснили скандальные заявления

Ультраправые партии в Венгрии и Румынии сделали циничные заявления относительно Украины. Лидеры партий угрожают тем, что якобы могут претендовать на часть территорий нашей страны.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что на заявления представителей ультраправых партий не стоит обращать внимания. Эти партии являются маргинальными и не имеют электорального влияния в своих странах.

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Зарабатывают на хайпе

В Германии также есть партия AfD, которая заявляет, что надо закрыть окно помощи Украине. В то же время ультралевая Сара Вагенкнехт вообще считает, что необходимо принять максимально репрессивные решения по Украине.

Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они на хайпе пытаются удержаться на уровне 2 –3%, чтобы пройти в парламент. Они зарабатывают деньги на хайпе. Безусловно это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле будет происходить,

– отметил советник главы ОПУ.

Важно, что стратегически европейские страны, в частности Венгрия, Румыния, Польша уважают суверенные права других стран.

"Единственная страна, которая сегодня ломает правила на европейском континенте, – это Россия. Она будет претендовать на уничтожение субъектности и суверенитета не только в Украине, и уже откровенно об этом заявляет", – подчеркнул Подоляк.

Сущность России

Россия в частности будет претендовать на страны Балтии, потому что считает их территорией своего влияния. Также для нее это открывает выход в акваторию Балтийского моря и контроль над Северной Европой.

Москва будет считать необходимым вмешиваться в суверенные субъектные позиции, например, Молдовы. Россияне этот регион также считают территорией своего доминирования.

Россия, в отличие от других государств, ни разу в истории не инвестировала в развитие своей территории. Зато россияне хотят прийти на чье-то обустроенное место, ограбить его, вернуть, а потом ждать, пока там снова все обустроиться, будут накоплены ресурсы, чтобы снова прийти и ограбить. Это и есть сущность России,

– отметил советник главы ОПУ.

В то же время когда Россия проиграет войну в Украине, через 10, 20, 30 лет у них снова появится "лидер", который скажет, что надо построить "великую Россию".

"Однако за эти 30 лет будет совсем другая конфигурация в Европе. Будет гораздо меньше маргинальных ультраправых, ультралевых партий, меньше протестных наступлений. Но есть другая проблема – миграционная, но тогда будет больше возможностей урегулировать ряд сложных, в частности для Европы, вопросов. Украина будет принимать в этом активное участие, а также играть важную роль в обеспечении безопасности для стран демократии и не только в Европе", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украине угрожают ультраправые из Европы