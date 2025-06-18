Авиаэксперт предположил, как усовершенствовали северокорейские ракеты, которыми Россия бьет по Украине

Первые северокорейские ракеты Россия применила против Украины еще в феврале 2024 года. Тогда было запущено почти четыре десятка ракет, но только две из них попали вблизи запланированных целей.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире 24 Канала. Он добавил, еще это свидетельствует о том, что ракеты оказались уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и вообще обнаружили низкую точность.

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После этого северокорейское руководство восприняло пуски как боевые испытания и попросило у россиян рекомендации для совершенствования вооружения. Они также самостоятельно проанализировали результаты боевого применения.

В результате Россия передала Северной Корее новые ракетные технологии. И, вероятно, в последнее время на северокорейских ракетах появился новый компонент – система дополнительного наведения на завершающем этапе траектории, которой раньше не было,

– сказал Валерий Романенко.

Он отметил, что пока нет официального подтверждения – ни со стороны Вооруженных сил, ни со стороны Министерства обороны, ни от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз – по анализу конструкции этих ракет.

Неизвестно, действительно ли такая система уже установлена, но предварительный вывод таков: северокорейские ракеты стали по крайней мере менее уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и радиопомех.

Романенко также добавил, что несмотря на совершенствование, эти ракеты и дальше легче сбивать, чем другие типы. Они хуже маневрируют как во время взлета, так и на завершающем участке полета – когда приближаются к цели. Их взрывы стали более частыми, что затрудняет сбор и анализ обломков. Поэтому пока сделать окончательные выводы сложно.