Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі 24 Каналу. Він додав, ще це свідчить про те, що ракети виявилися вразливими до засобів радіоелектронної боротьби й загалом виявили низьку точність.

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Після цього північнокорейське керівництво сприйняло пуски як бойові випробування й попросило у росіян рекомендації для вдосконалення озброєння. Вони також самостійно проаналізували результати бойового застосування.

У результаті Росія передала Північній Кореї нові ракетні технології. І, ймовірно, останнім часом на північнокорейських ракетах з'явився новий компонент – система додаткового наведення на завершальному етапі траєкторії, якої раніше не було,

– сказав Валерій Романенко.

Він зазначив, що наразі немає офіційного підтвердження – ні з боку Збройних сил, ні з боку Міністерства оборони, ані від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – щодо аналізу конструкції цих ракет.

Невідомо, чи така система справді вже встановлена, але попередній висновок такий: північнокорейські ракети стали принаймні менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби та радіоперешкод.

Романенко також додав, що попри вдосконалення, ці ракети й далі легше збивати, ніж інші типи. Вони гірше маневрують як під час зльоту, так і на завершальній ділянці польоту – коли наближаються до цілі. Їхні вибухи стали частішими, що ускладнює збір та аналіз уламків. Тож наразі зробити остаточні висновки складно.