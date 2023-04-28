Россия нанесла ракетный удар по Умани: показываем город на карте
Российские оккупационные войска ночью 28 апреля нанесли очередной массированный удар по Украине. Целью ракетного террора россиян стал мирный город Умань.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российские войска атаковали Умань в 4:30 утра, пишет 24 Канал. Одна из ракет оккупантов попала в 9-этажное здание на улице Комарова.
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Российская ракета попала в многоэтажку в Умани
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в этом доме почти полностью уничтожен первый подъезд.
По предварительным данным, в первом подъезде дома по улице Комарова было зарегистрировано 109 человек. Речь идет о людях, которые официально проживали в квартирах этого подъезда.
Игорь Клименко уточнил, что в результате российских обстрелов в этом подъезде уничтожены 27 квартир из 46.
Показываем на карте Умань и улицу, где россияне обстреляли жилой дом
По данным министра внутренних дел, в результате обстрела пострадали и повреждены около 10 многоэтажек в Умани. Пока спасатели проверяют каждую квартиру, чтобы убедиться, что нет пострадавших или погибших.
По состоянию на 10:05 число погибших в Умани выросло до 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Умани погиб 9-летний ребенок.
Что известно о массированной ракетной атаке 28 апреля
- Украинские военные ночью уничтожили 21 крылатую ракету Х-101/Х-555. Кроме того, наши воины уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что над Киевщиной сбили 11 ракет и 2 БПЛА, летевших на столицу.
- Россия впервые массированно атаковала Украину с 9 марта 2023 года. Кроме Умани, россияне направили свои ракеты на Днепр. Оккупанты атаковали Украину с акватории Каспийского моря.
- Для ракетной атаки российские войска использовали самолеты стратегической авиации Ту-95.
- Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный террор оккупантов и показал последствия обстрела. Глава государства обещает, что Россия получит ответ за свои действия.