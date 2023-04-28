Подъезд просто сложился: уманцы рассказали о первых минутах после ракетного удара

На рассвете 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Умани Черкасской области. В результате был разрушен подъезд девятиэтажки, уничтожены 27 квартир из 46. Жители города рассказали подробнее о моменте удара.

Местный предприниматель и волонтер Роман Гурочкин рассказал, что прямой удар по Умани был первым с начала полномасштабного вторжения России. Также это была первая трагедия такого масштаба в городе.

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"Подъезд просто сложился"

Житель Умани Вячеслав Бескровный рассказал подробнее и о самом моменте ракетного удара. Он проживает рядом с многоэтажкой, куда попала российская ракета.

Дом мужчины располагается в 50 метрах от места прилета. В момент взрыва, как и другие украинцы, он с женой и четырехлетней дочерью спали дома.

Мы подорвались, ребенка спрятали в туалет между основными стенами, за окном все было в дыму, ничего не было видно. Когда немного стихло, спустился вниз – части соседнего дома не было, один подъезд просто сложился. Всюду кричали люди, все горело, было полно побитых машин, наша машина тоже была побита,

– рассказал Вячеслав Бескровный.

"В этом доме жил мой одноклассник с отцом, уже их нет. Одноклассница только что приехала. Ее тоже уже нет, все погибли", – сказал мужчина.

Уманцы ошеломлены и напуганы

О моменте и последствиях удара рассказали и другие местные жители. Так, проживающий в соседнем доме уманец Анатолий рассказал, что в результате взрыва в его собственной квартире обломки выбили окно на балконе и повредили стены. Сам мужчина с семьей переехал в село поблизости еще в начале полномасштабной войны, ведь "в городе есть объекты, которые могут заинтересовать русню, и мы боялись". Это спасло и самого Анатолия, и его близких от возможных ранений или гибели.

Когда приехал сюда, увидел, что дом развален, часть угловая сложена полностью, все горело, все в дыму. Людей доставали с пожарными машинами, с лестницами со всех сторон. На восьмом этаже погиб знакомый,

– рассказал Анатолий.

Сейчас на месте взрыва разбирают завалы, для этого стянули технику и людей из соседних городов. Спасателям помогают волонтеры и неравнодушные украинцы, в частности, приносят много вещей для пострадавших. Люди напуганы, добавил Анатолий, особенно дети: "Это очень страшно".

Живший за несколько километров предприниматель и волонтер Роман Гурочкин рассказал, что после объявления воздушной тревоги в городе слышал, как в небо поднялась украинская авиация.

А потом взрывы и толчки, пошла вибрация, стало ясно, что это удары по земле, через минут 15 начали знакомые в телеграме писать,

– поделился мужчина.

Прямое попадание российской ракеты ошеломило всех горожан небольшой Умани. "Когда едешь по городу и смотришь на лица людей, все они ошеломлены: водители, пассажиры, пешеходы. Людей зацепила эта ситуация, по всему городу запах гари в воздухе", – рассказал Роман.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Умани: коротко