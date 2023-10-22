Мобилизация в Украине: Зеленский до сих пор не подписал закон об уменьшении призывного возраста

На время военного положения и общей мобилизации в Украине отменили призыв на срочную службу, то есть срочники до 27 лет не будут привлекаться к службе в Вооруженных Силах. В то же время, Верховная Рада приняла законопроект, который должен уменьшить призывной возраст до 25 лет.

Пока этот проект закона должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский, который пока этого не сделал. Что известно об уменьшении призывного возраста для украинцев и на каком этапе сейчас это решение – читайте в материале 24 Канала.

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Законопроект был принят 5 месяцев назад

Согласно закону о военной службе и воинской обязанности украинцы в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную военную службу. А мужчины, которым уже исполнилось 27 лет, становятся военнообязанными и подлежат мобилизации в ряды ВСУ.

То есть мобилизовать в украинскую армию могут людей от 27 по 60 лет включительно. В Министерстве обороны Украины отмечали, что такая ситуация нецелесообразна, ведь длительное пребывание на учете призывников во время военного положения, тогда как призыв во время военного состояния отсутствует, приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе граждан не может быть мобилизовано в ряды ВСУ.

Пока люди до 27 лет могут идти на фронт только добровольцами и подписать контракт на службу в Вооруженных Силах. Кроме того, военные утверждали, что действующая норма не отвечает требованиям настоящего и устарела.

Наконец, 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за изменения к закону, уменьшив конституционное большинство призывной возраст до 25 лет. Такое решение позволит мобилизовать больше молодых людей в ряды ВСУ, но этот закон так и не заработал.

Зеленский до сих пор не подписал закон

В июне 2023 г. закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ президенту. Однако Владимир Зеленский с 5 июня до сих пор не подписал закон, который принял украинский парламент

Кроме того, журналисты пытались связаться с Офисом Президента относительно того, почему украинский президент до сих пор не подписал этот закон. Однако там отказались давать комментарии на этот счет.

В Украине пока нет необходимости усиливать мобилизацию