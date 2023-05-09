6 подтверждений того, что США до сих пор мощно помогают Украине

1. Общая сумма поставок вооружения США с 24 февраля 2022 года составляет 35,7 миллиарда долларов. За первые 8 месяцев сумма составила 18,2 миллиарда. То есть за следующие 7 месяцев американцы сохранили тот самый высокий объем поставок – прибавили 17,5 миллиарда долларов.

Как США расширяют номенклатуру оружия, поставляемую Украине

То есть, масштабы помощи не сокращаются. Украина получила вооружение на сумму больше любой страны НАТО, кроме самих США. Для осознания масштаба этой цифры – власти Украины накануне вторжения в 2021 году выделили на закупки вооружения всего 800 миллионов долларов.

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2. Снабжение тяжелого вооружения становится сбалансированным. Помимо артиллерии, американцы начали снабжение одних из самых дорогих своих наземных систем вооружения – зенитно-ракетных систем Patriot, танков Abrams, БМП Bradley.

США снабжают все основные виды вооружения своих наземных сил в Украину, то есть начали комплексное перевооружение наших сил обороны.

3. США не имеют больших запасов средств поражения и только разворачивают мощности производства. Поэтому они снизили объем поставок 155-миллиметровых снарядов, ракет Javelin и Stinger. США не могут увеличить поставки многих позиций.

Однако уменьшение поставок снарядов 155 калибра компенсируется расширением номенклатуры других средств поражения и высокоточного оружия, закупки артиллерийских и танковых снарядов советского образца, поставками минометов малого калибра, в частности трофейных иранских. Уменьшение поставок самих орудий объясняется увеличением координируемых поставок орудий от других стран НАТО.

4. Американцы комплексно усиливают возможности противовоздушной обороны Украины. Поставка систем дальнобойной противоракетной и противовоздушной обороны Patriot – это максимальный уровень доверия. Не менее важны поставки тактических машин типа Avenger для непосредственного прикрытия войск. Ведь и Patriot, и Avenger находятся на вооружении ВС США, так что к ним есть и запасы ракет, и ремонтное оборудование, и тренировочные центры.

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5. Впервые осуществляется снабжение полноценных комплектов современной техники батальонного и бригадного уровня для общевойскового наземного боя, танки, БМП, БТР, БА, инженерная техника всех типов, командно-разведывательные машины, логистическое обеспечение, транспортировка.

За первые 8 месяцев войны США поставили Украине не менее 1574 боевых бронированных и небронированных военных машин разных типов. За последние 7 месяцев Украина получила не менее 2567 боевых бронированных и небронированных военных машин всех типов.

США решили перевооружить Украину

6. Впервые американцы наращивают поставки дронов разных типов, в частности разведывательных квадрокоптеров. Развертывание производства дронов и масштабов снабжения критически важно из-за высокой зависимости Украины от поставок из Китая. Для качественного преимущества Украина нуждается не только в средствах поражения и тяжелой боевой технике, но и в масштабных поставках дронов из стран НАТО.

США приняли стратегию за качественное и комплексное перевооружение Украины. Однако военная промышленность и ограниченные запасы вооружения не позволят в ближайшее время создать превосходство в вооружении над Россией.

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Развертывание военной промышленности позволит увеличить поставки критически важных средств поражения не ранее чем за 1 – 2 года. НАТО имеет несравненно более высокий оборонный потенциал, но это позволит создать количественное преимущество только на более значительной дистанции.

Поэтому Украина должна учиться применять оружие НАТО и применять тактику, которая способствует сохранению живой силы и боевой техники до тех пор, пока НАТО не станет увеличивать поставки критически важных средств поражения и дронов.