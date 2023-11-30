После ста лет жизни: умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Стало известно о смерти Генри Киссинджера. Он был 56-м государственным секретарем США, уважаемым американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира.

К моменту смерти ему было сто лет. Он продолжал свою дипломатическую деятельность даже в таком почтенном возрасте.

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Кто такой Киссинджер

Политическая карьера Генри Киссинджера началась в 1960 году, когда он стал старшим советником по внешней политике Нельсона Рокфеллера. После проигрыша Киссинджер присоединился к кампании Ричарда Никсона. Был назначен помощником президента по национальной безопасности, а затем советником по национальной безопасности.

Киссинджер занимался вопросом развития отношений с Китаем, а также пытался снять напряженность во время Холодной войны. Также способствовал расширению связей между Израилем и его арабскими соседями, а также достижению мирных соглашений с Северным Вьетнамом. Нобелевскую премию мира дипломат получил в 1973 году совместно с отказавшимся от нее президентом Северного Вьетнама Ле Диком Тхо.

Гайнц Альфред Киссинджер родился в Германии в 1923 году в семье евреев. В 1938 году они скрылись из нацистской Германии и поселились в Нью-Йорке. Уже через 5 лет он стал гражданином США и вступил в ряды армии, став разведчиком. Позже поступил в Гарвардский университет, в 1954-м стал доктором. Следующие 17 лет преподавал в Гарварде.

После ухода из правительства он долгое время оставался комментатором вопросов национальной безопасности, а также плодотворным писателем. Киссинджер посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях лидерства, свидетельствовал перед комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года совершил визит в Китай, где встретился с Си Цзиньпином.

Киссинджер и заявления об Украине

Генри Киссинджер с 2008 года выступал против принятия Украины в НАТО, критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма. В 2022 году выступил с одиозным заявлением и посоветовал Украине отдать свои территории России.

В идеале линией разграничения должно быть возвращение к предыдущему статус-кво. Проведение войны за пределами этой точки будет касаться не свободы Украины, а новой войны против самой России,

– заявил Киссинджер на экономическом форуме в Давосе в 2022 году.

Через несколько месяцев он изменил мнение – заявил, что отдавать земли нельзя. Однако сказал, что вывести войска нужно из тех земель, которые захватили после 24 февраля 2022 года. Позже в августе 2022 года поддержал членство Украины в НАТО. Однако он добавил спорную фразу, что в таком случае Россия "потеряет много своих достижений, но сохранит Севастополь"

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