На момент смерті йому було сто років. Він продовжував свою дипломатичну діяльність навіть у такому поважному віці.

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Хто такий Кіссінджер

Політична кар'єра Генрі Кіссінджера розпочалася у 1960 році, коли він став старшим радником із зовнішньої політики Нельсона Рокфеллера. Після програшу Кіссінджер приєднався до кампанії Річарда Ніксона. Був призначений помічником президента з питань національної безпеки, а потім радником з національної безпеки.

Кіссінджер займався питанням розбудови відносин з Китаєм, а також намагався зняти напруженість під час Холодної війни. Також сприяв розширенню зв'язків між Ізраїлем та його арабськими сусідами, а також досягненню мирних угод з Північним В'єтнамом. Нобелівську премію миру дипломат отримав 1973 року спільно з президентом Північного В'єтнаму Ле Диком Тхо, який відмовився від неї.

Важливо! Гайнц Альфред Кіссінджер народився в Німеччині у 1923 році у родині євреїв. У 1938 році вони втекли з нацистської Німеччини й оселилися в Нью-Йорку. Вже через 5 років він став громадянином США та вступив до лав армії, ставши розвідником. Пізніше вступив до Гарвардського університету, у 1954-му став доктором. Наступні 17 років викладав у Гарварді.

Після відходу з уряду він довгий час залишався коментатором питань національної безпеки, а також плідним письменник. Кіссінджер відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книжку про стилі лідерства, свідчив перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї. У липні 2023 року здійснив візит до Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном.

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