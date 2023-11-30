На момент смерті йому було сто років. Він продовжував свою дипломатичну діяльність навіть у такому поважному віці.
Дивіться також Нова "демократія" Орбана: чому Угорщина стає частиною "Глобального Півдня"
Хто такий Кіссінджер
Політична кар'єра Генрі Кіссінджера розпочалася у 1960 році, коли він став старшим радником із зовнішньої політики Нельсона Рокфеллера. Після програшу Кіссінджер приєднався до кампанії Річарда Ніксона. Був призначений помічником президента з питань національної безпеки, а потім радником з національної безпеки.
Кіссінджер займався питанням розбудови відносин з Китаєм, а також намагався зняти напруженість під час Холодної війни. Також сприяв розширенню зв'язків між Ізраїлем та його арабськими сусідами, а також досягненню мирних угод з Північним В'єтнамом. Нобелівську премію миру дипломат отримав 1973 року спільно з президентом Північного В'єтнаму Ле Диком Тхо, який відмовився від неї.
Після відходу з уряду він довгий час залишався коментатором питань національної безпеки, а також плідним письменник. Кіссінджер відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книжку про стилі лідерства, свідчив перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї. У липні 2023 року здійснив візит до Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном.
США та Україна: новини
- Німецьке видання Bild заявило, що нібито США та Німеччина розробили план, як змусити Зеленського до переговорів із Путіним. У Держдепі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Там наголосили, що нічого не вирішується про Україну без України.
- Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що Палата представників може схвалити надання додаткових коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Зробити це можуть вже до новорічних свят – багато переговорів ведеться у Конгресі.
- У США переконані, що Путіна не цікавлять мирні переговори, натомість він хоче "перечекати", щоб напасти знову. Саме тому вторгнення Росії має завершитися стратегічною невдачею.