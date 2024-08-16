Умер один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, который разбился в Иркутской области

В Иркутской области России в четверг, 15 августа, загорелся и упал бомбардировщик Ту-22М3. На утро губернатор области сообщил, что один из пилотов умер.

Ранее российские СМИ утверждали, что якобы экипаж смог катапультироваться. Всего на борту Ту-22М3 находилось 4 человека, передает 24 Канал.

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Работы на месте падения ТУ-22М3 продолжались всю ночь

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь.

К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию предоставляют органы военного командования минобороны России,

– написал тот, утверждая, что это "тяжелая потеря" для российской авиации.

Также, по сообщению Кобзева, другие пилоты получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Добавим, что самолет разбился в "безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений". Он якобы выполнял плановый полет в Иркутской области.

В России говорят, что причиной падения ТУ-22М3 стала техническая неисправность.