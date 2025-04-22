После смерти Франциска Ватикан обновил свой сайт
- Папа Франциск умер 21 апреля, и Ватикан обновил свой сайт, отметив, что место папы вакантно.
- В своей последней речи Франциск упомянул страны, охваченные конфликтами, в частности Украину, и молился за мир.
- Папа путешествовал по миру, и журналист заметил изменения в его поведении во время этих путешествий.
Папа Франциск умер 21 апреля в Ватикане. Сайт страны обновился.
Теперь место Папы вакантно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Ватикан обновил свой сайт
На сайте Ватикана Папа Франциск теперь внесен в историю. Там отмечается: "Sede Apostolica Vacante" – то есть место Папы вакантно.
Скриншот сайта Ватикана / Фото Sky News
Добавим, что в своей последней речи, которая была произнесена за несколько часов до его смерти, Папа Римский упомянул 11 стран и шесть регионов, охваченных конфликтами, в частности Украину.
"Какое же большое стремление к смерти, к убийству мы наблюдаем ежедневно в многочисленных конфликтах, пылающих в разных частях нашего мира" Сколько пренебрежения иногда выливается на уязвимых, маргинализированных и мигрантов!" – сказал Франциск.
Понтифик молился и за "справедливый и длительный мир" в Украине и выразил сожаление по поводу страданий людей в Газе, "где ужасный конфликт продолжает вызывать смерть и разрушения".
Напомним, Папа Франциск путешествовал по миру, и журналист Клаудио Лаванага заметил изменения в его поведении во время этих путешествий.