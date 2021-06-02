Умер Сергей Тугарин – участник боевых действий на Донбассе

2 июня 2021 , 17:39
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Источник:

95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины

Умер участник боевых действий на Донбассе, майор Сергей Тугарин. Смерть наступила в результате несчастного случая.

В 95 десантно-штурмовой бригаде отметили, что Тугарин был настоящим офицером, надежным другом и специалистом своего дела.

Важно Еще один украинский воин погиб на Донбассе

Командование и весь личный состав бригады выражает искренние соболезнования семье и близким умершего и разделяет боль тяжелой утраты,
– говорится в заметке.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным майора.

Заметим, что в районе ООС 17 мая умер военный Сергей Остапчук, который родом из Хмельницкой области. Сообщили, что потеря была небоевой, однако точной причины смерти не назвали.

Сколько военных погибли на Донбассе

  • Пророссийские боевики на Донбассе с начала 2021 года особенно активизировались. Оккупанты не считаются с перемирием и постоянно срывают "тишину". По состоянию на 2 июня на передовой погибли по меньшей мере 44 украинских военных.
  • В 2020 году погибли около 75 военных ООС. Правда, среди этого количества были и небоевые потери.
Автор: Ольга Музика