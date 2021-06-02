Умер Сергей Тугарин – участник боевых действий на Донбассе

Умер участник боевых действий на Донбассе, майор Сергей Тугарин. Смерть наступила в результате несчастного случая.

В 95 десантно-штурмовой бригаде отметили, что Тугарин был настоящим офицером, надежным другом и специалистом своего дела.

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Командование и весь личный состав бригады выражает искренние соболезнования семье и близким умершего и разделяет боль тяжелой утраты,

– говорится в заметке.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным майора.

Заметим, что в районе ООС 17 мая умер военный Сергей Остапчук, который родом из Хмельницкой области. Сообщили, что потеря была небоевой, однако точной причины смерти не назвали.

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