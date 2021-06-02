Умер Сергей Тугарин – участник боевых действий на Донбассе

Умер участник боевых действий на Донбассе, майор Сергей Тугарин. Смерть наступила в результате несчастного случая.
В 95 десантно-штурмовой бригаде отметили, что Тугарин был настоящим офицером, надежным другом и специалистом своего дела.
Важно Еще один украинский воин погиб на Донбассе
Командование и весь личный состав бригады выражает искренние соболезнования семье и близким умершего и разделяет боль тяжелой утраты,
– говорится в заметке.
Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным майора.
Заметим, что в районе ООС 17 мая умер военный Сергей Остапчук, который родом из Хмельницкой области. Сообщили, что потеря была небоевой, однако точной причины смерти не назвали.
Сколько военных погибли на Донбассе
- Пророссийские боевики на Донбассе с начала 2021 года особенно активизировались. Оккупанты не считаются с перемирием и постоянно срывают "тишину". По состоянию на 2 июня на передовой погибли по меньшей мере 44 украинских военных.
- В 2020 году погибли около 75 военных ООС. Правда, среди этого количества были и небоевые потери.