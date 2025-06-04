Умеров и Буданов провели совещание по будущим обменам пленными с Россией

В среду, 4 июня, состоялось рабочее совещание Совета штаба по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. На нем обсудили начало реализации формулы обмена "всех на всех" для определенных категорий военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. Встречей председательствовал глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов.

Смотрите также В Стамбуле договорились менять "всех на всех": Умеров сказал, кто вернется домой в первую очередь

Что известно о совещании

По словам Умерова, на совещании определили конкретные шаги для возвращения тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных в возрасте до 25 лет, которые находятся во вражеском плену.

Отдельное внимание уделили вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России. "Мы обязаны вернуть каждого из них – с честью и благодарностью", – отметил министр.

Все привлеченные структуры получили четкие задачи. Кроме того, по этапам реализации договоренностей налажена коммуникация с российской стороной, действия которой – "ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий".

Работаем, чтобы каждый украинец, попавший в плен, вернулся домой. Это – вопрос государственной ответственности и национального достоинства,

– добавил Умеров.

Напомним, во время пресс-конференции 4 июня Владимир Зеленский рассказал, что следующий обмен пленными может состояться уже 7 – 8 июня. Россия якобы готова обменять 500 военных, однако до сих пор не передала Украине списки.