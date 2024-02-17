Уроки, которые Украина выучила на примере Авдеевки: Умеров назвал их
Украинские защитники, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вышли из Авдеевки. В течение последних месяцев в районе города продолжались адские бои, в которых в основном вражеские силы, к сожалению, преобладали.
Украина усвоила главные уроки, которые выучила на примере Авдеевки. Об этом на своей странице в соцсетях отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал.
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Усвоили урок
Рустем Умеров отметил, что Вооруженные Силы Украины вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного отхода, который был осуществлен для сохранения жизней личного состава.
Работаем над этим постоянно. Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное. Авдеевку – вернем,
– подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.
Как отметил министр обороны, для этого Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы враг не мог применять КАБы. В частности, по состоянию на сейчас есть потребность в средствах дальнего поражения для уничтожения вражеских складов. Также нам нужно как можно больше артиллерийских снарядов.
Украинские войска покинули Авдеевку: что известно
- Поздно вечером 16 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодной территории. По его словам, это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья бойцов. Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.
- Командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он добавил, что не допустили окружения, вывели личный состав, а наши военные заняли оборону на определенных рубежах.
- Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности прокомментировал вывод ВСУ из Авдеевки. Президент подчеркнул, что решение отойти от Авдеевки – максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей.
- В Центре нацсопротивления отметили, что бои за Авдеевку стали одними из самых ожесточенных за всю полномасштабную войну. На этом участке фронта российская армия потеряла несколько тысяч военных, но не отказалась от своих захватнических планов.
- Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупационным войскам будет трудно продвигаться на запад от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям, куда отходят украинские силы. Россияне, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать эти украинские позиции на открытых полях.