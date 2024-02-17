Уроки, которые Украина выучила на примере Авдеевки: Умеров назвал их

Украинские защитники, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вышли из Авдеевки. В течение последних месяцев в районе города продолжались адские бои, в которых в основном вражеские силы, к сожалению, преобладали.

Украина усвоила главные уроки, которые выучила на примере Авдеевки. Об этом на своей странице в соцсетях отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал.

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Усвоили урок

Рустем Умеров отметил, что Вооруженные Силы Украины вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного отхода, который был осуществлен для сохранения жизней личного состава.

Работаем над этим постоянно. Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное. Авдеевку – вернем,

– подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Как отметил министр обороны, для этого Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы враг не мог применять КАБы. В частности, по состоянию на сейчас есть потребность в средствах дальнего поражения для уничтожения вражеских складов. Также нам нужно как можно больше артиллерийских снарядов.

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