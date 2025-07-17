Это прерогатива президента, – нардеп об отклонении кандидатуры Умерова на должность посла в США

Ранее в СМИ говорили, что Рустем Умеров может стать украинским послом в США. Все изменилось после того, как президент Украины отклонил его кандидатуру. Он может занять несколько иную должность.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что выбирать послов от Украины – это прерогатива президента. Конечно, перед тем он консультируется с Министерством иностранных дел.

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Почему Зеленский не назначил Умерова послом в США?

Евгения Кравчук подчеркнула, что только Владимир Зеленский может выбрать, кто станет послом от Украины в Соединенных Штатах Америки. Есть сообщения, что эту должность может занять Ольга Стефанишина.

Напомню, что она отвечала не только за европейскую интеграцию Украины, но и за евроатлантическую. В этом вопросе она тесно сотрудничала с нашими партнерами в Вашингтоне. Поэтому это не является чем-то новым для нее,

– сказала народный депутат от "Слуги народа".

Она добавила, что Рустем Умеров также останется у власти, однако на другой должности. Его роль может быть связана с переговорами.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Рустем Умеров на новой должности будет отвечать за международное направление и координировать соответствующие договоренности. По его словам, 16 июля 2025 года начались юридические процедуры по обновлению правительства, а также состоялось совещание по оборонным вопросам с участием премьера, Рустема Умерова и Германа Сметанина.