Умеров объяснил увольнение командующего ССО Хоренко

В пятницу 3 ноября стало известно об увольнении Виктора Хоренко. Он занимал должность командующего Силами специальных операций.

Ситуация с увольнением Хоренко была странной, ведь представление о нем должен был дать Валерий Залужный. Впрочем, такого представления не было, а о своем увольнении Хоренко узнал из СМИ.

Смотрите также Зеленский отреагировал на статью Залужного и высказался о ходе войны в Украине

Объяснение от Умерова

Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины,

– отметил Умеров.

Как написал министр обороны, он действительно делал представление на увольнение Хоренко и кадровое решение было принято. Законодательство при этом не нарушили.

Других подробностей своего решения Умеров не привел. Он пояснил, что подробные комментарии будут играть на руку врагу, так что военный замысел останется в тайне.

"Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны – давать основания врагу ослаблять Украину", – написал он.

Что известно об увольнении Хоренко