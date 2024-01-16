Умеров переговорил с Остином: США назвали дату следующего "Рамштайна"
Источник:Пентагон
Рустем Умеров и Ллойд Остин провели телефонный разговор. Министры обсудили российско-украинскую войну.
Во вторник, 16 января, состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщил Пентагон.
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Что сказал Остин
Глава Минобороны Украины и глава Пентагона обсудили последние новости, в том числе ситуацию на фронте в нашем государстве. Также они обсудили заседание Контактной группы по обороне Украины, запланированное на 23 января. В заявлении отмечается, что это мероприятие будет проходить в виртуальном (дистанционном) формате.
В ходе разговора Остин заверил Умерова в поддержке со стороны США и других союзников.
Соединенные Штаты и наша коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии,
– сказал министр обороны США.
Остин и Умеров договорились поддерживать тесный контакт.
В каком состоянии Остин
- Не так давно главу Пентагона госпитализировали. СМИ писали, что в декабре 2023 у Остина нашли рак на ранней стадии и провели операцию.
- Однако 1 января его госпитализировали из-за осложнений. В этот раз причиной стала инфекция мочевыводящих путей.
- Министр обороны США несколько дней скрывал факт своей госпитализации. Американский президент Джозеф Байден дал понять, что считает такой поступок ошибкой, но продолжает ему доверять.
- Американские медиа также сообщали, что Остин отдавал приказы во время атаки США на Йемен прямо из больницы. Он совершал многочисленные ежедневные телефонные разговоры по защищенным каналам.
- Недавно, а именно 15 января, Ллойда Остина выписали. Он будет проходить дома под регулярным наблюдением курс физической терапии.