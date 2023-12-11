Имели откровенный разговор, – Умеров поговорил с главой венгерского Минобороны

Глава Минобороны Рустем Умеров имел важный телефонный разговор. Он побеседовал с венгерским коллегой Кристофом Шалаем-Бобровницким.

Об этом министр обороны рассказал в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Умеров подчеркнул, что этот разговор "был откровенным", передает 24 Канал.

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Умеров побеседовал с венгерским коллегой

Министр обороны Украины подчеркнул, что разговор проходил в телефонном режиме. В нем Умеров выразил благодарность венгерской стороне за оказанную поддержку нашему государству в борьбе против российского агрессора.

Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество,

– подчеркнул он.

Также Умеров подчеркнул, что пригласил Кристофа Шалая-Бобровницкого посетить Киев с рабочим визитом. Пока неизвестно, как именно отреагировал венгерский министр на это приглашение.

Кулеба имел рабочую встречу с Сийярто

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 декабря провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. Это была первая встреча с 24 февраля 2023 года.

На нем министры обсудили перспективу вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Украины, это был "очень долгий, искренний разговор".

В то же время Сийярто после разговора с Кулебой заявил, что не изменил мнения об открытии переговоров для Украины по вступлению в ЕС. Он сказал, что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении в ЕС "взаимно выгодным способом".

Сийярто также подчеркнул, что ожидает, что Украина вернется к условиям по отношению к венгерским меньшим, которые были в 2015 году. Однако отметил, что они вместе с Кулебой точно останутся "преданными дальнейшему развитию двусторонних отношений".

Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14 – 15 декабря. Там должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также одобрить макрофинансовую помощь для нашего государства.