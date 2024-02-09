Умеров представил Сырского Генштабу

9 февраля 2024, 13:55
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Рустем Умеров

Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ. Министр обороны уже представил его Генеральному штабу.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что 9 февраля представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Министр обороны представил Сырского перед Генштабом

Во время представления Сырского присутствовал Валерий Залужный. Умеров поблагодарил его за лидерство в непростое время и проделанную работу.

Сегодня представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского,
– сообщил Умеров.

Как министр обороны, он гарантировал всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных Сил Украины.

Оборона – в надежных руках. До Победы,
– добавил он.

К слову, в этот же день Сырский сделал первое заявление на новой должности. Он также рассказал, какие задачи перед ним стоят.

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В частности он сказал, что главные его задачи:

  • Четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.
  • Быстрое и рациональное распределение и поставки всего необходимого для боевых частей.
  • Организовать, чтобы штабы всех уровней знали все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.
  • Держать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений, а также усилить интенсивность обучения и подготовку личного состава.
  • Внедрять новые технические решения и масштабировать уже имеющийся успешный опыт с РЭБ и беспилотниками.
Автор: Анастасія Кушпіт