Умеров представил Сырского Генштабу

Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ. Министр обороны уже представил его Генеральному штабу.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что 9 февраля представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Министр обороны представил Сырского перед Генштабом

Во время представления Сырского присутствовал Валерий Залужный. Умеров поблагодарил его за лидерство в непростое время и проделанную работу.

Сегодня представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского,

– сообщил Умеров.

Как министр обороны, он гарантировал всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных Сил Украины.

Оборона – в надежных руках. До Победы,

– добавил он.

К слову, в этот же день Сырский сделал первое заявление на новой должности. Он также рассказал, какие задачи перед ним стоят.

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В частности он сказал, что главные его задачи: