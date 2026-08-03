Умеров вскоре возглавит СЗР, – Зеленский

3 августа Владимир Зеленский сообщил, что Рустем Умеров вскоре станет главой Службы внешней разведки.

До этого он занимал должность секретаря СНБО. Такое заявление президент Украины сделал во время выступления перед послами.

Что известно о назначении?

Зеленский отметил, что Умеров будет заниматься координацией новых договоренностей в сфере беспилотных технологий не только со странами Ближнего Востока.

Украина уже заключила соответствующие соглашения с 9 государствами, а переговоры продолжаются еще с 15 странами. Речь идет не только о поставках украинских дронов за границу, но и о внедрении систем защиты от беспилотников в структуру обороны государств-партнеров.

Глава государства добавил, что Рустем Умеров также будет и дальше заниматься дипломатическим направлением, в частности переговорами с Соединенными Штатами.

При этом уже известно, кто займет место Умерова в СНБО. Эту должность займет Игорь Клименко. Зеленский объяснил, что предложил ему возглавить СНБО, учитывая значительный опыт в координации сектора безопасности. По словам главы государства, Клименко также продемонстрировал эффективность во время работы минувшей зимой, способствуя обеспечению устойчивости страны и поддержке украинцев.

Чем отличился Умеров в должностях?

18 июля 2025 года Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на этом посту он заменил Александра Литвиненко.

Умеров имеет значительный опыт в политической, общественной и международной сферах, в частности долгое время занимается вопросами деоккупации Крыма и защиты прав крымскотатарского народа. Ранее он возглавлял Министерство обороны, где проводил оборонные реформы, однако его работа сопровождалась скандалами вокруг государственных закупок.

Также Умеров активно участвовал в международной дипломатии и возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Полную биографию Умерова читайте в материале 24 канала.